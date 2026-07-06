Il Pordenone Blues & Co Festival compie 35 anni | questi i nomi dei primi grandi concerti
Il Pordenone Blues & Co. Festival ha iniziato la sua 35ª edizione con un concerto di Kenny “Sonny” Gullage & The Blues Groovers, svoltosi il 9 luglio nel parco Galvani.
I PRIMI LIVE DELLA 35° EDIZIONE DEL PORDENONE BLUES & CO. FESTIVAL ? Kenny “Sonny” Gullage & The Blues Groovers 9 luglio PARCO GALVANI, PALAZZO DEL FUMETTO – PORDENONE? Earth, Wind & Fire Experienceby Al McKay 10 luglio PARCO SAN VALENTINO – PORDENONE? Goran Bregovi? and his Wedding and Funeral Orchestra+ Roy Paci e&Arutuska 11 luglio PARCO SAN VALENTINO – PORDENONE? Dogstar(Keanu Reeves, Bret Domrose, Rob Mailhouse) + The Damn Truth + Frano Livingston 14 luglio PARCO SAN VALENTINO – PORDENONE L'articolo Il Pordenone Blues & Co. Festival compie 35 anni: questi i nomi dei primi grandi concerti proviene da Udine20. 🔗 Leggi su Udine20.it
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