Il Pordenone Blues & Co Festival compie 35 anni | questi i nomi dei primi grandi concerti

Da udine20.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Pordenone Blues & Co. Festival ha iniziato la sua 35ª edizione con un concerto di Kenny “Sonny” Gullage & The Blues Groovers, svoltosi il 9 luglio nel parco Galvani.

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