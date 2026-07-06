Il piccolo Cesare intimidito dalle telecamere | cosa fa Aurora per calmarlo alle nozze il gesto che nessuno dimenticherà

Il 4 luglio 2026, sotto il sole siciliano, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati. Il piccolo Cesare, presente alle nozze, sembrava intimidito dalle telecamere e ha mostrato segni di disagio. Per calmarlo, Aurora ha fatto un gesto che ha attirato l’attenzione, cercando di rassicurarlo. Nessuno dei presenti ha dimenticato la scena, che ha evidenziato la cura della madre nei confronti del figlio durante il momento speciale.

Nel pomeriggio del 4 luglio 2026, sotto il sole caldo della Sicilia, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno celebrato il loro matrimonio, coronando una storia d’amore che ha già regalato loro la gioia più grande: il piccolo Cesare. Le nozze sono arrivate al termine di un weekend di festeggiamenti che ha visto amici e familiari riuniti per celebrare la coppia, e che proseguirà anche nelle ore successive con momenti di relax e condivisione. Ma tra gli abiti eleganti, i sorrisi degli ospiti e l’atmosfera festosa tipica di ogni matrimonio italiano che si rispetti, è stato un video in particolare a conquistare il cuore del pubblico. Un frammento di pochi secondi che racchiude l’essenza di ciò che significa diventare una famiglia, con tutte le emozioni autentiche che questo comporta. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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