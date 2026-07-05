Il video di Aurora Ramazzotti con il piccolo Cesare al matrimonio | il momento più tenero delle nozze

Il matrimonio tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si è svolto il 4 luglio 2026 in Sicilia, con i festeggiamenti che sono proseguiti anche il giorno successivo. Durante l’evento, è stato pubblicato un video che mostra Aurora con il piccolo Cesare, in un momento definito tra i più teneri delle nozze. La cerimonia ha concluso un lungo fine settimana di celebrazioni, che ha visto vari momenti di relax e condivisione tra gli ospiti.

Nel pomeriggio del 4 luglio 2026, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati in Sicilia, al termine di un lungo weekend di festeggiamenti che continuerà anche oggi tra relax e momenti condivisi con gli ospiti. Tra le tante immagini e video circolati sui social, uno in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico per la sua dolcezza: quello che ritrae gli sposi insieme al loro figlio Cesare. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) Nel video diffuso dai profili social di Verissimo, il piccolo Cesare appare in braccio al padre Goffredo, visibilmente un po’ spaesato e intimidito dalla presenza delle telecamere e dall’atmosfera festosa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, il matrimonio in Sicilia stile Dua Lipa

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Dopo il sì in Comune, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno festeggiato con amici e parenti in Sicilia. Presente ovviamente anche Eros Ramazzotti, che in un video pubblicato sui suoi social si mostra divertito e scatenato in compagnia della figlia. : ig/ x.com

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