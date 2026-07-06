Il PD sta con la sindaca | Il consenso non manca ma andrà consolidato

Il Partito Democratico sostiene la sindaca, affermando che il consenso c’è ma deve essere rafforzato. Il consigliere comunale e segretario cittadino del partito ha commentato il recente sondaggio pubblicato dal Sole 24 Ore, invitando a non sovrastimare i risultati. Secondo Cammarata, il dato non rappresenta un rischio immediato, ma evidenzia la necessità di consolidare il supporto politico. La posizione del partito si basa sulla fiducia nel lavoro svolto dalla prima cittadina.

Consigliere comunale in Loggia e segretario cittadino del Partito democratico, Roberto Cammarata invita a non dare troppo peso al sondaggio del Sole 24 Ore. Alla destra suggerisce di aspettare prima di stappare le bottiglie, ma al tempo stesso sprona la maggioranza e la sindaca a lavorare per arrivare nelle migliori condizioni all’appuntamento elettorale del 2028. Buongiorno, lei invita alla prudenza sul sondaggio.«Sì. Un conto è ragionare sul gradimento, un altro è parlare di elezioni, dove entrano in gioco candidati e competitor. Il centrodestra si agita troppo: nel 2017 un sondaggio analogo dava Del Bono al 49%, ma l’anno dopo vinse al primo turno». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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Mercato, il roster sta andando definendosi con arrivi importanti. Baldasso, manca solo la firma. Mumbrú e Ronci sempre al lavoroIl roster della Virtus si sta completando con nuovi acquisti, tra cui Baldasso, che aspetta ancora di firmare.

Temi più discussi: Sondaggio Sole24 Ore: Guerra è il 7° sindaco più amato d'Italia (60%). De Pascale al 12° posto tra i Governatori (52%). Il commento di Guerra e del Pd di Parma; Consenso per i primi cittadini, il sindaco di Ravenna al 40esimo posto: in un anno perde il 4%; Giunta Bitetti, Di Gregorio risponde al PD: Il consenso appartiene ai cittadini, non ai simboli; Cassino, il PD e il nome del Segretario che non si riesce a dire.

Il sindaco di Cassino evita il confronto con il Pd perché punta a una candidatura costruita dal basso. L'obiettivo è arrivare alla presidenza della Provincia con l'investitura dei sindaci, trasformando il consenso dei territori nella sua vera forza. x.com

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