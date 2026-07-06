Il paradosso dei giovani | hanno imparato a risparmiare ma non investono

OLTRE IL 69% DEGLI STUDENTI dichiara di riuscire a mettere da parte denaro, ma solo il 6,9% mostra un atteggiamento attivo verso gli investimenti. Un fenomeno definito “paradosso del risparmio”, che spiega come un aumento del risparmio individuale possa danneggiare l’economia collettiva. Oggi i giovani risparmiano, ma non investono e soprattutto non pianificano il proprio futuro previdenziale. È il quadro che emerge dalla ricerca “Giovani, Soldi e Previdenza“, promossa dall’Università di Milano-Bicocca e Arca Fondi Sgr, in collaborazione con Previverso, il welfare action-lab dedicato alle nuove generazioni. Uno studio che fotografa con chiarezza una generazione tutt’altro che disinteressata al denaro, ma ancora distante da una visione di lungo periodo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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