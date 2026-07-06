Il paradosso dei giovani | hanno imparato a risparmiare ma non investono
Oltre il 69% degli studenti afferma di riuscire a risparmiare, ma solo il 6,9% si impegna attivamente negli investimenti. Si parla di un “paradosso del risparmio”, che evidenzia come un incremento del risparmio individuale possa avere ripercussioni negative sull’economia collettiva. La maggior parte dei giovani preferisce mettere da parte denaro senza però indirizzarlo verso strumenti di investimento.
OLTRE IL 69% DEGLI STUDENTI dichiara di riuscire a mettere da parte denaro, ma solo il 6,9% mostra un atteggiamento attivo verso gli investimenti. Un fenomeno definito “paradosso del risparmio”, che spiega come un aumento del risparmio individuale possa danneggiare l’economia collettiva. Oggi i giovani risparmiano, ma non investono e soprattutto non pianificano il proprio futuro previdenziale. È il quadro che emerge dalla ricerca “Giovani, Soldi e Previdenza“, promossa dall’Università di Milano-Bicocca e Arca Fondi Sgr, in collaborazione con Previverso, il welfare action-lab dedicato alle nuove generazioni. Uno studio che fotografa con chiarezza una generazione tutt’altro che disinteressata al denaro, ma ancora distante da una visione di lungo periodo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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