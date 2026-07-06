Il Napoli sta valutando un possibile acquisto di Bellanova, che attualmente gioca all'Atalanta, anche se la trattativa non è ancora definita. La rosa del club conta già cinque difensori centrali, quindi eventuali acquisti saranno attentamente valutati. La squadra ha intenzione di ridurre il numero di calciatori, che attualmente sono 47, con almeno metà di essi destinati a lasciare il club. Il mercato in entrata sarà caratterizzato da molta calma e riflessione.

Il difensore centrale può attendere, il Napoli ne ha cinque in rosa. Il Napoli avrà un mercato in entrata anche se con molta calma. C’è da sfoltire la rosa di 47 calciatori, almeno la metà di essi dovranno andare via. Restano comunque due ruoli da coprire: l’esterno destro di difesa, ossia il sostituto di Di Lorenzo; e il portiere. Per tutto il resto si dovrà attendere. A partire dal difensore centrale. Il Napoli ne ah cinque in rosa e non intende averne un sesto (Mario Gila). Peraltro il Napoli ha difensori forti: da Rrahmani a Buongiorno, da Beukema a Rafa Marin, più Marianucci. La Gazzetta scrive di Bellanova che all’Atalanta non ha mantenuto le aspettative. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Napoli tratta con Giuntoli? Spunta l’idea Bellanova (una mezza delusione all’Atalanta)

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