Il Napoli pensa a Nahuel Molina per la fascia destra | offerto da un intermediario ora la valutazione su costo e ingaggio

Da ilnapolista.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli sta valutando l'acquisto di Nahuel Molina, terzino destro dell’Atletico Madrid, proposto da un intermediario italiano. La società sta analizzando i costi e l’ingaggio richiesto dal giocatore. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati ancora definiti i dettagli economici. Molina è considerato un profilo di interesse per rinforzare la fascia destra della squadra.

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Nuova idea per la corsia destra:  Molina  al  Napoli. Il nome di Nahuel Molina, terzino destro dell’Atletico Madrid, è finito sul tavolo azzurro dopo essere stato proposto da un intermediario italiano. A rilanciare l’indiscrezione è il giornalista  Nicolò Schira, secondo cui il club sta analizzando l’operazione valutandone con attenzione i costi complessivi. Molina offerto al Napoli: cosa filtra. “Nahuel Molina è stato offerto al Napoli da un intermediario italiano”, scrive Schira. “ Il terzino destro potrebbe lasciare l’Atletico Madrid e il Napoli sta valutando questa possibilità. Il club sta aspettando di conoscere le condizioni dell’eventuale affare: indennizzo per l’Atleti e richiesta di ingaggio di Molina”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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