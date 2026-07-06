Il Napoli dice addio al Ciuccio il nuovo simbolo sulla maglia sarà il Corsiero del Sole

Il Napoli ha annunciato che il simbolo sulla maglia per la stagione 2026-27 sarà il Corsiero del Sole, sostituendo il Ciuccio. La presentazione ufficiale è prevista oggi alle 15, in vista del Centenario del club che si celebrerà l’1 agosto. La nuova maglia sarà mostrata in un evento pubblico, con dettagli sul design e sui motivi simbolici. La squadra utilizzerà il nuovo abbigliamento a partire dalla prossima stagione.

Il Napoli oggi alle 15 presenterà la nuova maglia per la stagione 2026-27, l’anno del Centenario del club che andrà in scena l’1 agosto. La presentazione della nuova maglia del Napoli. A bordo della Msc World Europa, ci sarà la presentazione della maglia home ispirata ai 100 anni, dove in bella vista ci sarà il nuovo logo “ceNto”, come riportato dal Corriere dello Sport. Non mancherà il Corsiero del Sole che anticamente simboleggiava la città e fu scelto nel 1926 da Ascarelli come icona della società appena nata. “In bella vista ci sarà il nuovo logo, quel “CeNto” con la enne del Napoli incastrata nella storia e poi il corsiero, il poderoso cavallo di razza napoletana che anticamente simboleggiava la città e che nel 1926 fu scelto da Ascarelli come icona della neonata società di calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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