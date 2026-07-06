Durante il Mondiale, un commentatore ha affermato che il torneo vale la pena e ha paragonato il calcio al sesso, sottolineando che il gioco ha sempre il suo fascino. Ha anche consigliato di seguire le partite con calma, per non perdere il controllo. Inoltre, ha menzionato l’importanza di apprezzare il torneo un passo alla volta, descrivendo un’immagine poetica di un “uomo delle stelle” che osserva il mondiale dall’alto.

Il Mondiale visto dall’uomo delle stelle. Pianeta terra, c’è un uomo delle stelle in cielo, orbita e guarda il mondiale di calcio, dice che va preso un po’ alla volta per evitare di smarrire il controllo, ma ne vale la pena. Dice che, da lassù, è il mondiale delle stelle, il più vasto dal 1986, di Azteca in Azteca. Brillano tutte, in sequenza e al richiamo. Bellingham vola per la doppietta che lo riporti a casa. Mbappé si insinua regale e sorride ai posti di blocco che chiedono passaporto e diritti di soggiorno, che quelle carte possono arrotolarle e custodirle in un qualunque intestino bianco suprematista disponibile. L’uomo delle stelle dice di non perdere troppo tempo sugli antichi ricami degli allenatori – non vale la candela. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Mondiale vale la pena, il sesso del calcio vince sempre. Abbandonatevi a Haaland e al diritto di perdere la testa

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¡MUNDIAL 2026 Y NIETO PRIMERIZO! GOOOOLLLL PEDRO MATTHEW MATEO

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