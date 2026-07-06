La Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 in una partita valida per i quarti di finale del Mondiale, grazie a una doppietta di Erling Haaland. La vittoria rappresenta una svolta storica, poiché è la prima volta che la nazionale norvegese raggiunge questa fase del torneo. Il risultato ha eliminato la selezione brasiliana, che non era mai stata sconfitta in un match di questa portata contro la Norvegia. La partita si è conclusa con il trionfo dei vichinghi, che scrivono una nuova pagina nel calcio mondiale.

La Norvegia manda a casa il Brasile. Devastante Erling Haaland il capo dei vichinghi. Doppietta e scrive la storia non solo della Norvegia (mai ai quarti di finale in un Mondiale) ma della storia del calcio. È finita 2-1 ma il gol il Brasile lo segna solo al 98esimo con Neymar su rigore. Va a casa il Brasile di Carlo Ancelotti che ha sprecato troppo. Un rigore dopo dodici minuti con Bruno Guimaraes, un paio di gol sempre nel primo tempo, con Martinelli e Vinicius. Poi, una clamorosa occasione nella ripresa, sullo 0-0, con Endrick da solo davanti al portiere Nyland migliore in campo dei norvegesi (dopo Haaland ovviamente). Fino a un palo colpito dal Brasile proprio su smanacciato del portiere su clamoroso tentativo di autogol. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Haaland manda a casa il Brasile (2-1), rivoluzione nella gerarchia del calcio mondiale

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