Ahmed al Sharaa, noto anche come Abu Mohammed al Jolani, ha recentemente mostrato un volto diverso rispetto al passato, vestendo abiti eleganti e assumendo un tono di comando. Per anni è stato uno dei leader islamisti più temuti durante la guerra civile in Siria. La sua trasformazione è stata illustrata da un giornalista francese di origine irachena in un video realizzato con un disegnatore. La figura, sconosciuta nel suo ruolo attuale, ha suscitato curiosità.

Ahmed al Sharaa, un tempo noto come Abu Mohammed al Jolani, oggi appare in abiti eleganti e parla come un capo di stato rispettato. Eppure per anni è stato uno dei leader islamisti più temuti della guerra civile in Siria, ricorda il giornalista francese di origine irachena Feurat Alani nel video animato realizzato con il disegnatore Ulysse Gry. In quel periodo rilasciò anche un accredito a Yasser Al Joumaily, un coraggioso cameraman collega di Feurat Alani con il quale avrebbe dovuto lavorare di lì a poco proprio per un reportage tra i gruppi armati siriani. Di Feurat Alani e Ulisse Gry si può vedere anche Il destino dell’Iraq si decide anche a Teheran e Il giornalismo impossibile di Gaza. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il misterioso presidente della Siria e il mio amico cameraman

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She Married a Pig Farmer to Escape an Old Man—He Turned Out to Be a Hidden Billionaire!

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