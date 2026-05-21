Temptation Island amaro sfogo social di Siria Pingo | Il mio valore non cambia per un chilo in meno

Siria Pingo, ex partecipante di Temptation Island, ha condiviso un messaggio sui social network in cui reagisce agli insulti ricevuti riguardo al suo peso. Nel suo post, l’ex concorrente ha scritto che il suo valore personale non cambia in base a un chilo in meno o in più. La pubblicazione ha attirato diverse reazioni e commenti da parte degli utenti, mentre alcuni hanno espresso supporto e altri hanno continuato a criticare. La vicenda ha acceso una discussione sui social media riguardo all’immagine corporea e ai giudizi pubblici.

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Siria Pingo riceve insulti sul suo peso e si sfoga sui social, cosa ha detto l’ex di Temptation Island. Siria Pingo raccontò la sua storia durante la sua partecipazione a Temptation Island con l’allora fidanzato Matteo Vitali. In passato pesava 130 chili e quando la sua condizione fisica ha iniziato a crearle disagio ne ha persi ben 85 affrontando un duro e impegnativo percorso. Siria Pingo (Foto Ig @siriapingo) Da anni ci tiene molto a prendersi cura del suo corpo ed è un tasto delicato per lei dopo quello che ha vissuto, però c’è chi non perde occasione per colpirla. Un utente le ha scritto: “Meno male che sta ingrassando di nuovo così la finisce”, un commento che l’ha fatta sbottare sui social. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Temptation Island, Sofia Costantini devastata per i rifiuti dellex lamaro sfogo sui social Sullo stesso argomento Temptation Island: nasce il figlio di Salvatore, mistero sulla madreL’annuncio della nascita del piccolo Paolo, comunicato tramite i canali social di Salvatore Di Carlo nella giornata di ieri, ha scosso l’ambiente... “Puntano su di lui”. Temptation Island, il conduttore della nuova edizioneL’estate televisiva si avvicina e con lei torna uno dei programmi più discussi e seguiti dal pubblico italiano: Temptation Island.