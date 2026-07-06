Il medico di Lampedusa Bartolo | Basta con il mare mostrum Il Papa ha bacchettato l’Europa
Il medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, ha commentato la situazione del mare, definendolo “mostrum”. Ha anche affermato che il Papa ha criticato l’Europa durante la visita a Lampedusa. Bartolo è noto per aver soccorso e rianimato dieci anni fa un ragazzo di 11 anni, che sabato mattina ha regalato un pallone al Papa durante l’evento sull’isola.
Roma, 6 luglio 2026 – Pietro Bartolo è il medico che dieci anni fa ha soccorso e rianimato il piccolo Leonardo Derek Montana, il ragazzo undicenne che sabato mattina ha donato un pallone a Papa Leone XIV durante la visita del pontefice a Lampedusa. Bartolo oggi è anche un politico italiano (ex europarlamentare del Pd dal 2019 al 2024) e un attivista nella difesa dei valori umani. “Ero presente all’incontro – racconta Bartolo – ed è stato molto emozionante. Entrambi si sono spiegati senza troppe parole e hanno voluto ricordare tutti quei migranti che non ce l’hanno fatta e sono morti annegati, a partire proprio dalla mamma di Leonardo. Per anni mi ha chiesto se l’avevo conosciuta e se ero riuscito a scambiarci una parola, poi vedendo i tanti che come lei erano stati inghiottiti dal mare si è rassegnato”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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