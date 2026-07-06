Il medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, ha commentato la situazione del mare, definendolo “mostrum”. Ha anche affermato che il Papa ha criticato l’Europa durante la visita a Lampedusa. Bartolo è noto per aver soccorso e rianimato dieci anni fa un ragazzo di 11 anni, che sabato mattina ha regalato un pallone al Papa durante l’evento sull’isola.

Roma, 6 luglio 2026 – Pietro Bartolo è il medico che dieci anni fa ha soccorso e rianimato il piccolo Leonardo Derek Montana, il ragazzo undicenne che sabato mattina ha donato un pallone a Papa Leone XIV durante la visita del pontefice a Lampedusa. Bartolo oggi è anche un politico italiano (ex europarlamentare del Pd dal 2019 al 2024) e un attivista nella difesa dei valori umani. “Ero presente all’incontro – racconta Bartolo – ed è stato molto emozionante. Entrambi si sono spiegati senza troppe parole e hanno voluto ricordare tutti quei migranti che non ce l’hanno fatta e sono morti annegati, a partire proprio dalla mamma di Leonardo. Per anni mi ha chiesto se l’avevo conosciuta e se ero riuscito a scambiarci una parola, poi vedendo i tanti che come lei erano stati inghiottiti dal mare si è rassegnato”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Papa.

© Quotidiano.net - Il medico di Lampedusa Bartolo: “Basta con il mare mostrum. Il Papa ha bacchettato l’Europa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Palazzolo sull'Oglio: incontro con Pietro Bartolo, il medico di LampedusaA Palazzolo sull'Oglio si è tenuto un incontro con Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa.

Papa Leone XIV a Lampedusa: "I morti in mare vittime di decisioni prese e mancate" | "Europa di fronte a una chiamata epocale"Il Papa ha visitato Lampedusa per la seconda volta nella storia, dopo l’arrivo di Francesco nel 2013.

Temi più discussi: Il Papa a Lampedusa, Bartolo: un riconoscimento per l'isola, basta morti; Il medico di Lampedusa Bartolo: Basta con il mare mostrum. Il Papa ha bacchettato l’Europa; Un sostegno coordinato grazie a Rete Lampedusa; Lampedusa, porta d’Europa.

vaticannews.va/it/papa/news/2… Il medico da decenni è impegnato per tutelare i diritti dei migranti in questo lembo di terra lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Dopo il suo impegno al Parlamento europeo ha fondato Rete Lampedusa, un organismo per c x.com

Il medico di Lampedusa Bartolo: Basta con il mare mostrum. Il Papa ha bacchettato l’EuropaDal 2009 sono morte più di 50mila persone. Noi isolani cerchiamo di salvarle. La Ue? Smetta di fare accordi con i regimi incuranti delle vite umane ... quotidiano.net

Subiaco, il racconto del medico di Lampedusa che cura e ascolta i migranti: l'incontro venerdì al cinema teatro NarzioDa Lampedusa a Subiaco Capitale italiana del libro per raccontare la sua esperienza umanitaria con i migranti. L’evento Voci dal mare un dialogo sull’immigrazione tra cinema e letteratura è stato ... ilmessaggero.it