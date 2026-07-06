Il medico di Lampedusa Bartolo | Basta con il mare mostrum Il Papa ha bacchettato l’Europa

Da quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, ha commentato la situazione del mare, definendolo “mostrum”. Ha anche affermato che il Papa ha criticato l’Europa durante la visita a Lampedusa. Bartolo è noto per aver soccorso e rianimato dieci anni fa un ragazzo di 11 anni, che sabato mattina ha regalato un pallone al Papa durante l’evento sull’isola.

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Roma, 6 luglio 2026 –  Pietro Bartolo è il medico che dieci anni fa ha soccorso e rianimato il piccolo Leonardo Derek Montana, il ragazzo undicenne che sabato mattina ha donato un pallone a Papa Leone XIV durante la visita del pontefice a Lampedusa. Bartolo oggi è anche un politico italiano (ex europarlamentare del Pd dal 2019 al 2024) e un attivista nella difesa dei valori umani. “Ero presente all’incontro – racconta Bartolo – ed è stato molto emozionante. Entrambi si sono spiegati senza troppe parole e hanno voluto ricordare tutti quei migranti che non ce l’hanno fatta e sono morti annegati, a partire proprio dalla mamma di Leonardo. Per anni mi ha chiesto se l’avevo conosciuta e se ero riuscito a scambiarci una parola, poi vedendo i tanti che come lei erano stati inghiottiti dal mare si è rassegnato”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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