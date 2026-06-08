Palazzolo sull' Oglio | incontro con Pietro Bartolo il medico di Lampedusa
A Palazzolo sull'Oglio si è tenuto un incontro con Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa. L’evento, promosso dal Progetto SAI in collaborazione con la Fondazione G.A. Galignani ETS, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e operatori sociali. Durante l’appuntamento, sono stati approfonditi temi legati all’accoglienza e alle sfide sanitarie nelle isole italiane. Il medico ha condiviso esperienze e riflessioni sul suo lavoro quotidiano.
Il Progetto SAI Palazzolo sull’Oglio, in collaborazione con la Fondazione G.A. Galignani ETS, promuove un incontro speciale con Pietro Bartolo, medico di Lampedusa simbolo di accoglienza e umanità.Per decenni ha accolto e curato persone arrivate dal mare in cerca di una vita migliore, diventando. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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