Palazzolo sull' Oglio | incontro con Pietro Bartolo il medico di Lampedusa

Notizia in breve

A Palazzolo sull'Oglio si è tenuto un incontro con Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa. L’evento, promosso dal Progetto SAI in collaborazione con la Fondazione G.A. Galignani ETS, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e operatori sociali. Durante l’appuntamento, sono stati approfonditi temi legati all’accoglienza e alle sfide sanitarie nelle isole italiane. Il medico ha condiviso esperienze e riflessioni sul suo lavoro quotidiano.