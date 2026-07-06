Il libro di testo? Chi l’ha visto! Lettera

Un insegnante ha scritto una lettera in cui chiede informazioni sulla disponibilità dei libri di testo nelle scuole. Nella missiva, si specifica di non aver condotto un’indagine approfondita sulla situazione in tutte le istituzioni, ma si chiede comunque quale sia lo stato attuale dei materiali didattici. La lettera invita a verificare se i libri siano stati consegnati o meno, senza fornire dati precisi o numerici sulla distribuzione.

Vorrei precisare, che pur non avendo svolto una indagine apprezzabile sulla situazione nelle diverse scuole, per capire quale fosse lo stato dell’arte sul tema in oggetto, da colleghi che insegnano nelle superiori con indirizzi diversi, emergerebbe, ma il condizionale è d’uopo, un uso maggiore nei licei, parziale negli istituti tecnici (lo comprano alcuni, lo comprano ma non lo portano.) peggiore nelle professionali. Gli insegnanti italiani lavorano poco, hanno tanto tempo libero, sono immobili e refrattari al cambiamento: tutte bufale. I dati che smentiscono i luoghi comuni. INTERVISTA a Gianluca Argentin Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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