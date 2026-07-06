Il futuro di Rafael Leao | l’addio al Milan e le manovre di Jorge Mendes

Rafael Leao è in partenza dal Milan mentre è impegnato con il Portogallo al Mondiale. Il suo agente, Jorge Mendes, sta trattando con diversi club europei. Leao non è più considerato intoccabile dalla società rossonera e le offerte di altri club sono in fase di valutazione. La decisione definitiva sulla sua cessione potrebbe arrivare a breve. Sul tavolo ci sono diverse proposte, ma ancora nessun accordo ufficiale.

Impegnato col Portogallo al Mondiale, Leao interessa a molti: ecco le destinazioni più probabili. Il futuro di Rafael Leao al Milan rimane saldamente sotto i riflettori del calciomercato internazionale. Mentre l’attaccante è impegnato da protagonista con il Portogallo ai Mondiali 2026, le voci su un suo possibile addio ai colori rossoneri si fanno sempre più insistenti. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, ci sono stati sviluppi significativi dietro le quinte, a cominciare da un cambio di passo nella sua rappresentanza. Il super-procuratore Jorge Mendes è infatti entrato prepotentemente in scena. Il suo diretto coinvolgimento, assente nella primissima fase delle contrattazioni, è il segnale inequivocabile che i meccanismi per un potenziale e milionario trasferimento si sono ufficialmente messi in moto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Rafa Leao Possibile Addio al Milan e Interesse del Galatasaray

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Rafa Leão torna a parlare del *futuro* per la terza volta in 10 giorni. Ho già raggiunto ciò che volevo raggiungere al Milan. Se dovesse accadere, andrò via da qui molto felice, soddisfatto di aver aiutato a portare il club dove merita di essere. reddit

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