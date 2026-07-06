Il futuro di Milo Infante a Mediaset | c'è uno spiraglio per il mattino di Canale 5
L’ex volto di Rai 2 potrebbe approdare su Rete 4, secondo le indiscrezioni. Tuttavia, si parla anche di un possibile ingresso nel segmento mattutino di Canale 5, attualmente condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. La trattativa resta aperta e nessuna decisione ufficiale è stata comunicata.
Il futuro dell’ex volto di Rai 2 è il vero mistero del telemercato Mediaset: Rete 4 pare l’approdo più probabile, allo stesso tempo si sussurra di un'ipotesi legata al mattino di Canale 5, nello spazio attualmente occupato da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Temi più discussi: Milo Infante, perché è andato via dalla Rai: Non era una questione di soldi. Il futuro del conduttore; Salvo Sottile pronto per Ore 14: Non potevo rifiutare, con Milo Infante ci siamo scritti. Mi spiace per Far West; Milo Infante: Ho rifiutato un contratto Rai ricchissimo, non era questione di soldi ma di ruolo; Milo Infante, l’addio alla Rai e il contratto rifiutato: Il contenzioso era sui contenuti. Salvo Sottile a Ore 14, chiude Farwest.
Salvo Sottile commenta la sua nuova avventura televisiva con Ore14 su Rai2, una sfida impossibile da rifiutare. Il giornalista racconta di aver sentito anche Milo Infante, il cui futuro in Mediaset pare sia ancora da delineare. Cosa ha raccontato https://fanpa.ge/ facebook
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