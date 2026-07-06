Il futuro di Milo Infante a Mediaset | c'è uno spiraglio per il mattino di Canale 5

L’ex volto di Rai 2 potrebbe approdare su Rete 4, secondo le indiscrezioni. Tuttavia, si parla anche di un possibile ingresso nel segmento mattutino di Canale 5, attualmente condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. La trattativa resta aperta e nessuna decisione ufficiale è stata comunicata.

Il futuro dell’ex volto di Rai 2 è il vero mistero del telemercato Mediaset: Rete 4 pare l’approdo più probabile, allo stesso tempo si sussurra di un'ipotesi legata al mattino di Canale 5, nello spazio attualmente occupato da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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