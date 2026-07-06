Il passaggio della casa di riposo Zangheri da Ipab a Asp è al centro di un confronto aperto. La Cisl Romagna e la Cisl Fp chiedono una reale integrazione tra Asp e l'Azienda sanitaria. La questione riguarda il futuro della struttura e le modalità di gestione. Nessuna decisione definitiva è stata presa e il dibattito continua. La discussione coinvolge lavoratori e rappresentanze sindacali.

Attorno al futuro della casa di riposo Zangheri il confronto resta aperto. Anche Cisl Romagna e Cisl Fp intervengono sul passaggio della struttura da Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (Ipab) ad Azienda pubblica di servizi alla persona (Asp). "Prendiamo atto della trasformazione, una modifica che, pur rispondendo allo spirito della norma regionale, è stata assunta senza alcun coinvolgimento delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria – scrive la sigla –. Il percorso è stato realizzato per avere una maggiore integrazione di tali strutture nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari, nella convinzione che possa rappresentare un’opportunità per rafforzare i servizi alla persona, renderli più moderni e rispondenti ai bisogni della comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il futuro della Zangheri. La Cisl: "Serve reale integrazione tra Asp"

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