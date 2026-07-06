Il futuro del centro storico | Affari sporchi e affitti opachi Osservatorio operativo? Utile

Dopo l’incendio in via di San Giorgio, si sono riaccesi i riflettori sulla situazione abitativa nel centro storico. Si parla di affari poco trasparenti e affitti poco chiari, con un osservatorio operativo considerato utile per monitorare la situazione.

Dopo l’ultimo incendio in via di San Giorgio si sono nuovamente accesi i riflettori sulla realtà abitativa in centro storico. "Il centro storico è diventato troppo spesso una facciata dietro cui si accumulano rendita, sovraffollamento, fragilità sociale, affitti opachi, immobili usati male e responsabilità scaricate sempre altrove - sottolinea Filippo Boretti, libero pensatore (del centrodestra) con ampio seguito social - Quando un incendio esplode in pieno centro, abitato in condizioni che la cronaca racconta come quantomeno problematiche, il fatto smette di riguardare soltanto un appartamento. Riguarda il modo in cui una città usa il proprio centro, lo affitta, lo tollera, lo controlla, lo racconta e, troppo spesso, lo abbandona". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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