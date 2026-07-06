il fallimento di ancelotti il trionfo norvegese

Nel giugno del 1998, al Velodrome di Marsiglia, Stale Solbakken era in panchina. I suoi compagni di squadra, con i gol di Tore Andre Flo e Kjetil Rekdal, ribaltavano il risultato contro il Brasile - andato in vantaggio poco prima con il gol di Bebeto. Tutto era successo negli ultimi dieci minuti di gara o poco più. La partita era ininfluente per i brasiliani, già qualificati agli ottavi di finale della Coppa del Mondo del 1998 e destinati alla finale contro la Francia. Per la Norvegia, invece, la vittoria apriva le porte del turno successivo. Sarebbero stati eliminati dall’Italia con il gol di Christian Vieri. Ventotto anni dopo, a New York, Solbakken, alla guida della Norvegia, ha ritrovato il Brasile negli ottavi di finale della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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