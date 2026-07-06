Il Comune di Torino premia i poliziotti feriti da Askatasuna ma Avs diserta l’Aula

Da ilgiornale.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Torino ha premiato dieci persone che si sono distinte in città, consegnando loro civiche benemerenze. Tra i riconoscimenti, alcuni poliziotti feriti durante un episodio legato a un'organizzazione antagonista. L'evento si è svolto in un’assemblea pubblica, ma alcuni rappresentanti di un'organizzazione di estrema sinistra non hanno partecipato, disertando l’aula.

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La Città di Torino ha consegnato oggi le civiche benemerenze a 10 persone che si sono particolarmente distinte in città. È un riconoscimento “che rappresenta il meglio possibile quello che dev'essere lo spirito costituzionale e repubblicano, uno spirito unitario che oggi è messo a dura prova. Oggi valorizziamo l'esempio, che parla più di tante parole - ha aggiunto - e in questi tempi complicati, in cui la politica è urlata e si lavora prevalentemente per dividere la società, far in modo che le persone abbiano paura e si specula su questo, oggi questa è invece la testimonianza che c'è un'istituzione sufficientemente solida da andare oltre le sterili polemiche”, ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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