Il Comune di Torino ha premiato dieci persone che si sono distinte in città, consegnando loro civiche benemerenze. Tra i riconoscimenti, alcuni poliziotti feriti durante un episodio legato a un'organizzazione antagonista. L'evento si è svolto in un’assemblea pubblica, ma alcuni rappresentanti di un'organizzazione di estrema sinistra non hanno partecipato, disertando l’aula.

La Città di Torino ha consegnato oggi le civiche benemerenze a 10 persone che si sono particolarmente distinte in città. È un riconoscimento “che rappresenta il meglio possibile quello che dev'essere lo spirito costituzionale e repubblicano, uno spirito unitario che oggi è messo a dura prova. Oggi valorizziamo l'esempio, che parla più di tante parole - ha aggiunto - e in questi tempi complicati, in cui la politica è urlata e si lavora prevalentemente per dividere la società, far in modo che le persone abbiano paura e si specula su questo, oggi questa è invece la testimonianza che c'è un'istituzione sufficientemente solida da andare oltre le sterili polemiche”, ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Ilgiornale.it - Il Comune di Torino premia i poliziotti feriti da Askatasuna ma Avs diserta l’Aula

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerriglia a Torino per Askatasuna, agente bloccato e picchiato

Notizie e thread social correlati

Ex Askatasuna, sgombero lampo e futuro a rilento. In Comune si spende la Lega: "Basta ambiguità", a Roma Avs chiede il conto al GovernoNessuna decisione definitiva è stata presa riguardo all’immobile di corso Regina Margherita 47, che recentemente ha subito uno sgombero rapido.

Bagarre sulla legge elettorale: la destra diserta l’Aula ma tira drittoIn Parlamento, la legge elettorale è stata discussa in Aula, ma molti rappresentanti di destra sono usciti dall’aula o non sono presenti.

Temi più discussi: Usava il Comune come uno studio privato. Spunta un video nell'inchiesta sul funzionario di Torino accusato di corruzione; Indagato per corruzione un funzionario del Comune di Torino: si è dimesso; Mazzette a Palazzo Civico, si dimette funzionario dell'Edilizia indagato per corruzione; Un funzionario dell’Edilizia del Comune di Torino è accusato di corruzione: si è dimesso.

Sabato 11 luglio 2026 aprono al pubblico LE VILLE LIBERTY DI TORRE PELLICE: debutta il nuovo tour firmato da Consorzio Turistico Pinerolese e Valli e Comune di Torre Pellice. sguardisutorino.blogspot.com/2026/07/sabato… #liberty #turismopinerolesev x.com

Il Comune di Torino premia i poliziotti feriti da Askatasuna ma Avs diserta l’AulaAvs è la forza politica istituzionale più vicina al centro sociale dismesso, che lo scorso 31 gennaio ha messo a ferro e fuoco Torino causando gravissimi danni e feriti tra gli agenti ... ilgiornale.it

Torino, 1,4% di corse saltate dei mezzi pubblici nei primi sei mesiNel 2026 le corse saltate dei mezzi pubblici a Torino si sono ridotte, passando dalle circa 100mila del 2024 a una proiezione a fine anno di circa la metà. (ANSA) ... ansa.it