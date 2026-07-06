il colpo che fa sognare sondaggio per della valle

Notizia in breve

La Pallacanestro Reggiana sta valutando un possibile ritorno di Amedeo Della Valle. La squadra ha avviato un sondaggio tra i dirigenti per capire la fattibilità dell’operazione. La città si dimostra entusiasta all’idea di rivedere il giocatore, molto amato da tifosi e pubblico. Tuttavia, il club ha precisato che si tratta di una trattativa complessa e non ancora definita.