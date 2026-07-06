Il colpo che fa sognare Sondaggio per Della Valle
La Pallacanestro Reggiana sta valutando un possibile ritorno di Amedeo Della Valle. La squadra ha avviato un sondaggio tra i dirigenti per capire la fattibilità dell’operazione. La città si dimostra entusiasta all’idea di rivedere il giocatore, molto amato da tifosi e pubblico. Tuttavia, il club ha precisato che si tratta di una trattativa complessa e non ancora definita.
La Pallacanestro Reggiana sta sondando il terreno per un clamoroso ritorno di Amedeo Della Valle. Alle spalle del club c’è una città intera che sogna di riabbracciare uno dei giocatori più amati dell’epoca Landi, ma onde evitare di alimentare grandi aspettative, va evidenziato che si tratta di un’operazione non semplice. Sintetizziamola così: difficile, anche se non impossibile. E già questo, al momento, basta e avanza per accendere l’entusiasmo dei tifosi biancorossi che - sotto ogni post che tratti l’argomento ‘Adv’ – lo implorano di vestire nuovamente la canotta numero otto. Ma cosa c’è di concreto in questo momento? Innanzitutto che i contratti in dote alla Leonessa Brescia sono stati ereditati da Roma Maxima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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