il castello sul mare diventa la casa del cinema indipendente internazionale

Dal 16 al 18 luglio si svolge Cinemagia – Cinema Damare al Castello Miramare di Maccarese, trasformato in Casa del Cinema Indipendente Internazionale. L’evento prevede tre giorni dedicati a proiezioni, incontri e spettacoli di cinema indipendente provenienti da diversi paesi. La rassegna si svolge all’interno delle sale storiche del castello, con accesso gratuito e pubblico invitato a partecipare alle diverse iniziative culturali programmate.

Dal 16 al 18 luglio torna Cinemagia – Cinema Damare. Tre giorni di cinema, cultura e grandi protagonisti nella cornice del Castello Miramare di Maccarese. C’è un momento, nelle sere d’estate, in cui il mare si fa silenzioso, il cielo si riempie di stelle e il cinema torna ad assomigliare a un sogno condiviso. È da questa immagine che nasce la quinta edizione di Cinemagia – Cinema Damare, importante evento dedicato al cinema indipendente internazionale, ideato e organizzato da Sveva Bucci che dal 16 al 18 luglio 2026 trasformerà il Castello Miramare di Maccarese, alle porte di Roma, in un luogo dove arte, cultura e bellezza si incontrano.... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Abbiamo EVOCATO uno SPIRITO in una CASA INFESTATA! (Non dovevamo farlo)

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