il caso balogun scuote il mondo del calcio e non solo

Durante una partita contro la Bosnia ed Erzegovina, Balogun è stato espulso con un cartellino rosso diretto. L’arbitro ha giudicato pericoloso un fallo commesso da Balogun, che si è verificato durante una ricaduta dopo un salto e ha coinvolto la caviglia di un avversario. La decisione ha portato all’espulsione immediata del giocatore, suscitando discussioni nel mondo del calcio.

Balogun era stato espulso con un rosso diretto nella gara contro la Bosnia ed Erzegovina. In una ricaduta dopo un salto, era finito sulla caviglia di Muharemovic, fallo giudicato pericoloso dall’arbitro. Regolamento alla mano, la squalifica di una giornata sarebbe stata automatica. Invece la FIFA, applicando l’articolo 27 del Codice disciplinare, ha sospeso la sanzione e l’ha sostituita con un anno di messa alla prova. Balogun, l’articolo 27 e le contraddizioni del massimo Organo mondiale del calcio. La FIFA, ha ribadito la RBFA, ha basato la sua decisione su Balogun «sull’articolo 27 del Codice disciplinare». Articolo secondo cui «il Comitato può decidere di sospendere l’applicazione di una sanzione disciplinare precedentemente imposta. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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