Il caso Balogun degno di una spy story | C' entrano ministri avvocati e dirigenti
Il caso Balogun coinvolge figure di alto livello, tra cui ministri, avvocati e dirigenti, e spazia dalla Casa Bianca alla FIFA. Si parla di collegamenti tra questi soggetti e il figlio di un ex sindaco di New York. La vicenda si sviluppa attraverso accuse e indagini che coinvolgono più ambiti, senza specificare le identità dei protagonisti. La notizia si basa su informazioni di fonti investigative che non hanno ancora reso pubblici tutti i dettagli.
Dalla Casa Bianca ai vertici della Fifa, passando per ministri, avvocati e il figlio dell'ex sindaco di New York Rudy Giuliani. Secondo un'inchiesta della Bild, sarebbe stata un'intensa attività di lobbying promossa dall'amministrazione del presidente Donald Trump a portare alla sospensione della squalifica dell'attaccante statunitense Folarin Balogun durante i Mondiali 2026., Stando al quotidiano tedesco, pochi minuti dopo l'espulsione di Balogun nella partita contro la Bosnia-Erzegovina, Andrew Giuliani avrebbe informato Trump, dando il via a una campagna durata quattro giorni per ottenere la revoca della squalifica che avrebbe escluso l'attaccante dagli ottavi di finale contro il Belgio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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