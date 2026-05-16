Legends su Netflix | una spy story vera in salsa inglese

Qualcuno l’ha subito paragonata a Narcos, perché racconta una storia vera legata al mondo della droga, e perché siamo su Netflix. Anche se forse, a ben guardare, si potrebbe avvicinarla pure a Slow Horses, perché è impregnata di inglesità e perché mette in scena la missione impossibile di un gruppo di agenti teoricamente scalcagnati, con poche risorse e poche speranze. O forse Legends, miniserie creata da Neil Forsyth, merita di veder riconosciuta una sua propria anima. Non perché sia lo show più originale del mondo (non lo è), ma perché sceglie una storia già inverosimile, anche se realmente accaduta (per sommi capi, almeno), e le dà una sobria eleganza e una solidità narrativa che spesso riconosciamo più facilmente proprio nei prodotti d’oltremanica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Redacting the Epstein files

Sullo stesso argomento

Mattarella, Salvini, Bartolozzi: questa campagna referendaria è meglio di una spy storydi Paolo Ghion Questa campagna referendaria è ricca di colpi di scena meglio di una spy story.

“Fino alla fine“ al Capitol. Una spy story all’italiana nella mostra di Joepalla“Una spy story all’italiana“, è il sottotitolo evocativo della mostra di Joepalla pronta ad essere esposta, da domani fino al 1° maggio, al cinema...

Ancora una volta, the brits do it better. Legends su Netflix. Bello, ispirato ad una storia vera, niente effetti speciali…pure acting… @AceccKramer @JohnNas93625435 @nerditudine @totofaz x.com

Legends su Netflix: una spy story vera, in salsa ingleseQualcuno l’ha subito paragonata a Narcos, perché racconta una storia vera legata al mondo della droga, e perché siamo su Netflix. Anche se forse, a ben guardare, si potrebbe avvicinarla pure a Slow Ho ... bergamonews.it

Legends su Netflix(US) reddit

Legends è tratto da una storia vera? La vera operazione sotto copertura che ha ispirato la serie NetflixScopri quanto c’è di vero in Legends su Netflix, la reale operazione antidroga che ha ispirato la serie thriller. cinefilos.it