Il capolavoro in arrivo al Must Scatta il reclutamento dei volontari
Un importante dipinto della pittura italiana sarà presto esposto a Vimercate, presso il Museo della città. È stato aperto un bando pubblico per trovare volontari che aiutino nell'organizzazione dell’evento, considerato uno dei più rilevanti dell’anno. La selezione è rivolta a persone interessate a collaborare alla gestione e all’allestimento dell’opera. La candidatura può essere presentata tramite un apposito modulo online. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini interessati.
Un capolavoro della pittura italiana sta per arrivare a Vimercate e la città annuncia una chiamata pubblica per reclutare volontari disposti a collaborare alla gestione di quello che si preannuncia come l’ evento culturale dell’anno. Dal 30 ottobre all’11 dicembre le sale del Must ospiteranno un’opera di assoluto prestigio, il cui nome resta ancora top secret. È la quarta edizione della rassegna “ La grande arte in Brianza ” promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro in collaborazione con le Gallerie d’Italia-Intesa Sanpaolo e con il patrocinio del ministero della Cultura. Proprio per fare fronte alla massiccia affluenza di pubblico... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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