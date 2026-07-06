il capolavoro in arrivo al must scatta il reclutamento dei volontari

Notizia in breve

Un importante dipinto della pittura italiana sarà presto esposto a Vimercate, presso il Museo della città. È stato aperto un bando pubblico per trovare volontari che aiutino nell'organizzazione dell’evento, considerato uno dei più rilevanti dell’anno. La selezione è rivolta a persone interessate a collaborare alla gestione e all’allestimento dell’opera. La candidatura può essere presentata tramite un apposito modulo online. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini interessati.