il cadavere di una donna recuperato nel canale ciria

Il corpo di una donna di circa 60 anni è stato ritrovato nel Canale Ciria a Brazzuoli, in provincia di Cremona, ieri mattina. La donna risiedeva in un comune a nord della città. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo e stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulla possibile causa o sulle circostanze del ritrovamento.

BRAZZUOLI (Cremona) Il corpo di una donna, una sessantenne residente in un comune a nord di Cremona, è stato trovato nel Canale Ciria a Brazzuoli ieri mattina. Intorno alle 11, una persona che passeggiava per le campagne con i suoi cani, ha notato il corpo trasportato dalla corrente del canale irriguo. Resosi conto della gravità, ha continuato a seguire la corrente e il corpo trasportato, mentre lanciava l’allarme al 112. In pochi minuti nella località, in comune di Pozzaglio e Uniti, sono arrivati i carabinieri del radiomobile di Cremona, i vigili del fuoco, personale del 118 e la pattuglia dei carabinieri di Castelverde. Il cadavere è stato recuperato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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