Il 5 luglio si conferma data maledetta per il Brasile | dalla tripletta di Paolo Rossi alla doppietta di Haaland

Da ilnapolista.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Brasile esce dal Mondiale 2026 dopo aver perso 2-1 contro la Norvegia, in una partita considerata la più intensa del torneo. La squadra brasiliana ha sbagliato più gol rispetto al 1982 in questa data, il 5 luglio. La partita si è conclusa con la Norvegia che ha segnato due volte, mentre il Brasile ha realizzato un solo gol. La sconfitta ha eliminato il Brasile dalla competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

5 luglio, stavolta il Brasile ha sbagliato più gol rispetto al 1982. Il 5 luglio non porta bene al Brasile. Va fuori dal Mondiale 2026, battuto 2-1 dalla Norvegia al termine della miglior partita del torneo da parte della formazione di Ancelotti. I brasiliani hanno sprecato troppo, anche un calcio di rigore, e nel finale sono stati battuti dalla doppietta di Haaland che ha segnato il primo di testa e il secondo di sinistro. Due mazzate che hanno fatto male al Brasile e lo hanno eliminato dai Mondiali. 5 luglio 2026. Quarantaquattro anni dopo il 5 luglio 1982. Allora si giocò a Barcellona, stadio Sparirà (uno stadio che è stato abbattuto). La situazione era completamente diversa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il 5 luglio si conferma data maledetta per il brasile dalla tripletta di paolo rossi alla doppietta di haaland
© Ilnapolista.it - Il 5 luglio si conferma data maledetta per il Brasile: dalla tripletta di Paolo Rossi alla doppietta di Haaland
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026: Brasile eliminato dalla Norvegia (2-1). Haaland trascina i vichinghi con una doppietta. Inutile il rigore di NeymarIl Brasile è stato eliminato dagli ottavi dei Mondiali 2026 dalla Norvegia con il punteggio di 2-1.

Norvegia avanti con doppietta Haaland, il Brasile di Ancelotti saluta il MondialeHaaland segna una doppietta e porta la Norvegia ai quarti di finale, battendo il Brasile 2-1.

Argomenti più discussi: Paolo Rossi e Caterina Gabanella: Vi raccontiamo il mestiere dell’attore tra coraggio, capacità di ascolto e precarietà; Ti ricordi... Italia-Brasile 1982: per 44 anni abbiamo avuto paura del giocatore sbagliato; Festival sul Serio, gli eventi del fine settimana; E' un gran bel mondiale, il calcio è cambiato (tra cooling break, Var, 5 sostituzioni) ma noi ripensiamo all'82 e non vediamo la rivoluzione.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web