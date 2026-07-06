Il Brasile esce dal Mondiale 2026 dopo aver perso 2-1 contro la Norvegia, in una partita considerata la più intensa del torneo. La squadra brasiliana ha sbagliato più gol rispetto al 1982 in questa data, il 5 luglio. La partita si è conclusa con la Norvegia che ha segnato due volte, mentre il Brasile ha realizzato un solo gol. La sconfitta ha eliminato il Brasile dalla competizione.

5 luglio, stavolta il Brasile ha sbagliato più gol rispetto al 1982. Il 5 luglio non porta bene al Brasile. Va fuori dal Mondiale 2026, battuto 2-1 dalla Norvegia al termine della miglior partita del torneo da parte della formazione di Ancelotti. I brasiliani hanno sprecato troppo, anche un calcio di rigore, e nel finale sono stati battuti dalla doppietta di Haaland che ha segnato il primo di testa e il secondo di sinistro. Due mazzate che hanno fatto male al Brasile e lo hanno eliminato dai Mondiali. 5 luglio 2026. Quarantaquattro anni dopo il 5 luglio 1982. Allora si giocò a Barcellona, stadio Sparirà (uno stadio che è stato abbattuto). La situazione era completamente diversa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il 5 luglio si conferma data maledetta per il Brasile: dalla tripletta di Paolo Rossi alla doppietta di Haaland

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Discussione Aperta Settimanale - 03 Luglio 2026 reddit