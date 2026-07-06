Iapichino | Mamma Fiona è stata una grande Dopo il record tolta un peso? Almeno ora non

Da gazzetta.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Larissa Iapichino ha commentato la morte di sua madre, Fiona, definendola “una grande”. Ha aggiunto che, dopo aver stabilito un record, si sente sollevata, almeno per ora. La atleta ha partecipato alle celebrazioni del 4 luglio, festa dell’indipendenza degli Stati Uniti, durante le quali sono stati sparati fuochi d’artificio. Iapichino ha ottenuto un risultato di 7.

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Fuochi d’artificio: per le celebrazioni del 4 luglio, 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti. Fuochi d’artificio: per Larissa Iapichino, con 7.12 neoprimatista italiana del salto in lungo, con record sottratto a mamma Fiona May per un centimetro dopo quasi 28 anni. Sabato sera, a Eugene, Oregon, prima di un lungo viaggio di ritorno via Seattle e Amsterdam, si è celebrata la Storia. In pedana, stavolta, solo certezze e nessuna “Larissata”. “Come no? Appena arrivata al campo mi si è rotta la scarpa destra, quella del piede di stacco, all’altezza della chiusura a strappo. Mai successo prima”. E come ha fatto? “L’ho sistemata alla bell’e meglio, in riscaldamento ho provato la rincorsa e sembrava tenere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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