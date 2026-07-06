Larissa Iapichino ha commentato la morte di sua madre, Fiona, definendola “una grande”. Ha aggiunto che, dopo aver stabilito un record, si sente sollevata, almeno per ora. La atleta ha partecipato alle celebrazioni del 4 luglio, festa dell’indipendenza degli Stati Uniti, durante le quali sono stati sparati fuochi d’artificio. Iapichino ha ottenuto un risultato di 7.

Fuochi d’artificio: per le celebrazioni del 4 luglio, 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti. Fuochi d’artificio: per Larissa Iapichino, con 7.12 neoprimatista italiana del salto in lungo, con record sottratto a mamma Fiona May per un centimetro dopo quasi 28 anni. Sabato sera, a Eugene, Oregon, prima di un lungo viaggio di ritorno via Seattle e Amsterdam, si è celebrata la Storia. In pedana, stavolta, solo certezze e nessuna “Larissata”. “Come no? Appena arrivata al campo mi si è rotta la scarpa destra, quella del piede di stacco, all’altezza della chiusura a strappo. Mai successo prima”. E come ha fatto? “L’ho sistemata alla bell’e meglio, in riscaldamento ho provato la rincorsa e sembrava tenere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Iapichino: "Mamma Fiona è stata una grande. Dopo il record tolta un peso? Almeno ora non..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Iapichino sei nella storia! Vola a 7,12: record italiano dopo 28 anni, superata mamma Fiona MayLarissa Iapichino ha stabilito un nuovo record italiano nel salto in lungo femminile con 7,12 metri durante la tappa della Diamond League di Eugene.

Larissa Iapichino supera mamma Fiona May! Epocale record italiano dopo 28 anni, lo scettro del lungo resta in famigliaLarissa Iapichino ha stabilito il nuovo record italiano nel salto in lungo, superando il record detenuto dalla madre per 28 anni.

Temi più discussi: Iapichino batte mamma Fiona: 7,12 a Eugene!; Ho battuto mamma Fiona. Larissa Iapichino e il nuovo record: Che emozione, ma anche lei è felice; Larissa Iapichino, un centimetro più in là di mamma Fiona May; Larissa Iapichino nella storia! Salta 7.12, è record italiano: un centimetro in più di mamma Fiona May.

Larissa Iapichino riscrive il record italiano del salto in lungo femminile. Nella tappa di Diamond League a Eugene, l’azzurra atterra a 7,12 al primo salto e migliora di un centimetro il primato di mamma Fiona May, fermo dal 1998. Per Iapichino è il secondo salt x.com

Iapichino: Mamma Fiona è stata una grande. Dopo il record tolta un peso? Almeno ora non...Fuochi d’artificio: per le celebrazioni del 4 luglio, 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti. Fuochi d’artificio: per Larissa Iapichino, con 7.12 neoprimatista italiana del salto in lun ... gazzetta.it

Ho battuto mamma Fiona. Larissa Iapichino e il nuovo record: Che emozione, ma anche lei è feliceLa saltatrice in lungo ha ottenuto il primato italiano: era di May e resisteva da 28 anni. È un bel passaggio di testimone. Il sogno? Scontato: le Olimpiadi del 2028 ... lanazione.it