Larissa Iapichino ha stabilito un nuovo record italiano nel salto in lungo femminile con 7,12 metri durante la tappa della Diamond League di Eugene. La gara si è svolta in Oregon e la misura supera di un centimetro il precedente record detenuto da Fiona May dal 1998. Iapichino, 24 anni, ha così fatto segnare un risultato storico per l’atletica italiana, battendo un primato che durava da 28 anni.

Larissa Iapichino entra nella storia dell'atletica italiana. Nella tappa della Diamond League di Eugene, in Oregon, la 24enne fiorentina ha saltato 7,12 metri, migliorando di un centimetro lo storico record italiano del lungo detenuto da Fiona May dal 22 agosto 1998. Un primato che resisteva da 28 anni e che era il secondo più longevo dell'atletica azzurra femminile, alle spalle soltanto degli 800 metri di Gabriella Dorio, datato 5 luglio 1980. Record al primo salto e secondo posto La misura è arrivata subito al primo tentativo, con vento regolare di +1.8 metri al secondo. Un salto perfetto, che vale anche la migliore prestazione europea stagionale e rilancia le ambizioni dell'azzurra in vista dei Campionati Europei di agosto a Birmingham. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Iapichino sei nella storia! Vola a 7,12: record italiano dopo 28 anni, superata mamma Fiona May

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