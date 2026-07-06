I pronostici di lunedì 6 luglio | ottavi di finale Mondiali 2026

Lunedì 6 luglio si svolgono gli ottavi di finale dei Mondiali 2026, con due partite in programma. Alle 21:00 si sfidano il Portogallo e la Spagna, mentre gli Stati Uniti affrontano il Belgio. Entrambe le partite si giocano in serata, proseguendo il torneo a eliminazione diretta.

I pronostici di lunedì 6 luglio, proseguono gli ottavi di finale con Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio Gli ottavi di finale dei Mondiali proseguono con Portogallo-Spagna, in programma stasera alle 21:00. Una sfida ormai diventata una classica del calcio moderno e che si prepara ad andare in scena per la terza volta nelle ultime 5 edizioni del campionato del mondo. Come nel 2010, in Sudafrica, assisteremo al duello tra “cugini” in un ottavo di finale. Particolare che non è certo sfuggito ai tifosi della Roja, visto che proprio da quella partita – terminata 1-0 per le Furie Rosse – iniziò la scalata della Spagna verso la prima indimenticabile stella. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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