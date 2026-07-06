i giovani sono il futuro il castelnuovo ci crede

Il Castelnuovo ha annunciato la creazione di un settore dedicato ai giovani, con Pierfranco Tardelli come responsabile del settore giovanile e della scuola calcio. La società ha specificato che l’obiettivo è sviluppare programmi dedicati ai ragazzi, senza fornire dettagli sulle iniziative o sui criteri di selezione. La comunicazione si limita a indicare la volontà di investire nel settore giovanile, senza ulteriori specifiche sui progetti futuri.

E’ stato compito di Pierfranco Tardelli, responsabile unico del Consiglio di amministrazione del Castelnuovo per settore giovanile e scuola calcio e di Simone Vanni, direttore e responsabile settore giovanile e scuola calcio gialloblù, svelare, durante un’apposita conferenza stampa, tutti i nomi e le novità per la prossima stagione per l’intero settore giovanile del Castelnuovo. La scuola calcio, come è stato sottolineato, segue le linee guida della Figc e della Fiorentina, società alla quale il Castelnuovo è affiliato. Responsabile unico dell’intera struttura del calcio giovanile è Pierfranco Tardelli, direttore del settore giovanile e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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