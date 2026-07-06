Durante un consiglio comunale, la consigliera di Fratelli d’Italia ha sollevato nuovamente dubbi sulla gestione di Plures, evidenziando problemi legati alla multiutility. La stessa ha ripreso le critiche espresse dal sindaco in un’intervista pubblicata su un quotidiano locale, rafforzando le proprie posizioni sulla questione. La discussione si è concentrata sui possibili nodi e criticità dell’azienda, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

Dopo il ’question time’ in consiglio comunale, la consigliera di Fratelli d’Italia Cristina Attucci, torna ad attaccare sulla questione multiutility dopo l’intervista del sindaco a La Nazione. "Le dichiarazioni del sindaco Biffoni sul caso PluresAlia certificano nei fatti il fallimento del sistema politico Pdcentrico a trazione ambientalista nella gestione dei servizi in Toscana - sottolinea - Seppur tardivamente, il sindaco è costretto ad ammettere che sull’indifferenziato siamo all’ anno zero. Nessuna decisione in tutti questi anni sugli impianti di smaltimento e così i cittadini pagano “fior di quattrini” perché i rifiuti sono spediti altrove. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I dubbi di Biffoni: "evidenziano i nodi di Plures"

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