Hyundai Mission to Blue arriva a Livorno Il mare si protegge con la tecnologia

Da ilfattoquotidiano.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Hyundai ha portato la propria iniziativa di sostenibilità a Livorno con la Mission to Blue. La compagnia ha installato tecnologie per la protezione del mare, portando i propri sforzi ambientali in un contesto marino. Si tratta di un intervento che si concentra sulla tutela delle acque e degli ecosistemi marini, allontanandosi dai tradizionali temi di batterie e motori elettrici. La presenza a Livorno rappresenta un passo nel coinvolgimento diretto con l’ambiente marino.

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La sostenibilità, nel mondo dell’auto, viene spesso raccontata attraverso batterie, motori elettrici, idrogeno e processi produttivi più puliti. In questo caso, però, Hyundai sceglie una strada meno scontata e porta il proprio impegno ambientale fuori dalla fabbrica e lontano dalla strada, arrivando direttamente sull’acqua. Con il progetto Mission to Blue, il marchio coreano rafforza la collaborazione con LifeGate all’interno della Water Defenders Alliance e sceglie Livorno come nuova tappa dopo la prima iniziativa avviata a Milano. Non è un dettaglio secondario, perché qui da sempre si vive in rapporto strettissimo con il mare, tra porto, nautica, pesca, turismo e una biodiversità che rappresenta una ricchezza da proteggere ogni giorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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