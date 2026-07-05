Atletica record italiano nel lungo per Larissa Iapichino | battuto lo storico primato di Fiona May

Notizia in breve

Durante una tappa della Diamond League negli Stati Uniti, un’atleta italiana ha stabilito il nuovo record nazionale nel salto in lungo, con una misura di 7,12 metri. La misura supera di un centimetro il primato precedente, che risaliva al 1998 e apparteneva a sua madre. La competizione si è svolta a Eugene, nello stato dell’Oregon. L’atleta ha battuto il record storico del paese, che durava da oltre vent’anni.