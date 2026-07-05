Atletica record italiano nel lungo per Larissa Iapichino | battuto lo storico primato di Fiona May
Durante una tappa della Diamond League negli Stati Uniti, un’atleta italiana ha stabilito il nuovo record nazionale nel salto in lungo, con una misura di 7,12 metri. La misura supera di un centimetro il primato precedente, che risaliva al 1998 e apparteneva a sua madre. La competizione si è svolta a Eugene, nello stato dell’Oregon. L’atleta ha battuto il record storico del paese, che durava da oltre vent’anni.
Larissa Iapichino entra nella storia dell’atletica italiana. Nella tappa di Eugene, in Oregon (Stati Uniti), valida per la Diamond League, l’azzurra ha stabilito il nuovo record italiano del salto in lungo con la misura di 7,12 metri, migliorando di un centimetro il primato che apparteneva dal 1998 a sua madre, Fiona May.?? IAPICHINO RECORD ITALIANO 7,12: superata mamma Fiona May! Battuto un altro storico primato italiano: a Eugene l'azzurra Larissa Iapichino al primo salto migliora il record del lungo di un centimetro (+1.8 vento) dopo 28 anni ph. Diamond League #atleticaitaliana pic.twitter.com0QvA9Rt9TA — Atletica Italiana (@atleticaitalia) July 4, 2026 Il record è arrivato al primo tentativo sulla pedana statunitense. 🔗 Leggi su Lapresse.it
ARGENTO mondiale indoor nel salto in lungo per LARISSA IAPICHINO [riassunto domenica 22 - mattina]
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Nella storia, Larissa Iapichino nella storia dell'Atletica Azzurra! Nella tappa di Diamond League a Eugene, Larissa Iapichino piazza un 7.12 che significa nuovo record italiano. Un record che durava dal 1998 e che proprio mamma Fiona con il suo 7.11 aveva r facebook
Larissa da RECORD!!! A Eugene, Iapichino salta 7.12 e migliora di un centimetro il Record Italiano di mamma Fiona May che lo realizzò a Budapest nel 1998, agli Europei. Il 7.12 vale la seconda prestazione mondiale 2026, alle spalle del 7.20 di Tara Davis x.com
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