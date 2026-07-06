A 98 anni, un uomo del Suffolk svolge 40 flessioni al giorno e spera di continuare anche a 100. Ha adottato l’esercizio come parte della sua routine quotidiana, riuscendo anche nella posizione del ‘corvo’. La sua pratica quotidiana si è trasformata in una filosofia di vita, secondo quanto dichiarato alla BBC. Non ha indicato limiti temporali, puntando a mantenere l’attività fisica nel tempo.

A 98 anni il suo obiettivo è semplice: continuare a fare flessioni anche quando ne avrà 100. Bill Kober, inglese del Suffolk, racconta alla BBC di aver trasformato il movimento in una vera filosofia di vita. Ogni giorno esegue almeno 40 piegamenti, divisi tra mattina e sera, pratica Pilates e negli ultimi tempi è riuscito persino a padroneggiare la difficile posizione del “corvo” nello yoga. “Solo negli ultimi anni mi sono reso conto di avere questa capacità. Lo faccio perché posso farlo e, come si dice, ‘usalo o lo perdi’. E io non voglio perdere le mie capacità. Voglio essere il più in forma possibile”, spiega. Curiosamente, Kober racconta di non essere sempre stato uno sportivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho 98 anni, faccio 40 flessioni al giorno e spero di continuare anche a 100. Ora riesco persino nella posizione del ‘corvo'”: la storia di Bill Kober

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Cosa succede se faccio 100 flessioni al giorno

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