L’Italia ha vinto due gare alla Henley Royal Regatta in poche ore. Il due senza femminile con Laura Meriano e Alice Codato ha conquistato la “The Hambleden Pairs Challenge Cup”, primo successo femminile italiano in 187 anni di storia della regata. Contestualmente, il quattro di coppia maschile ha ottenuto una vittoria importante. Le gare sono state vinte sotto la guida del Direttore Tecnico Antonio Colamonici.

L’Italia del Direttore Tecnico Antonio Colamonici conquista due eccezionali vittorie alla Henley Royal Regatta nel giro poche ore. Prima è il due senza femminile di Laura Meriano e Alice Codato a firmare la “The Hambleden Pairs Challenge Cup” con la prima affermazione femminile italiana in 187 anni di storia della competizione. Poi è il quattro di coppia maschile di Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento a riportare l’Italia al successo nella Queen Mother Cup 37 anni dopo l’ultima volta. Laura Meriano e Alice Codato hanno battuto in finale le ceche Santrukova e Flamikova. Sin dal via l’Italia si è mostrata agguerrita e ha preso subito un margine di vantaggio che ha matenuto per tutta la gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Henley storica per l'Italia: vincono Meriano-Codato e il quattro di coppia maschile

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