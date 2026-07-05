Meriano e Codato hanno vinto il due senza femminile alla Henley Royal Regatta, una delle competizioni più antiche e prestigiose del mondo, in corso sul Tamigi dal 1839. La vittoria rappresenta un traguardo storico per questa disciplina. La regata si svolge ogni anno, attirando equipaggi internazionali. La vittoria delle due atlete si aggiunge alle numerose edizioni di successo dell’evento, consolidando la loro presenza nel panorama internazionale del canottaggio femminile.

La Storia del Due Senza Femminile alla Henley Royal Regatta. ROMA (ITALPRESS) – Il due senza femminile fa la storia alla Henley Royal Regatta, uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo, che dal 1839 si svolge sulle acque del Tamigi. Laura Meriano (CarabinieriGarda Salò) e Alice Codato (Fiamme OroSC Gavirate) conquistano la finale del “The Hambleden Pairs Challenge Cup” battendo le ceche Santrukova e Flamikova. Un Dominio Italiano nella Finale. Fin dalla partenza, l’Italia dimostra la sua determinazione, accumulando un vantaggio che non viene mai abbandonato. Sono le prime a tagliare la barriera e a superare Fawley, chiudendo la gara con un impressionante margine di cinque lunghezze. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Meriano e Codato trionfano nel due senza alla storica Henley Royal Regatta.

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