Francesca Fagnani è reduce da un’altra stagione di grande successo alla guida di Belve, il programma che negli ultimi anni è diventato uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana. Le sue interviste, spesso capaci di far emergere aspetti inediti dei protagonisti dello spettacolo, della politica e dello sport, hanno confermato ancora una volta il gradimento del pubblico, consolidando il suo ruolo tra i volti più apprezzati della Rai. Archiviati gli impegni televisivi, la giornalista si sta concedendo un periodo lontano dai riflettori, dedicandosi agli affetti più cari e alla vita privata condivisa con il compagno Enrico Mentana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Hanno fatto di tutto ma se ne è andata”. Lutto per Francesca Fagnani, il suo triste annuncio

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