Credenziali appartenenti a funzionari del governo britannico, tra cui personale del Foreign Office e operatori di settori critici, sarebbero state trovate nel dark web. Secondo quanto riferito, gli hacker russi avrebbero accesso a queste informazioni e le avrebbero condivise online. La notizia riguarda il caso FortiBleed, senza ulteriori dettagli sui metodi di attacco o sul numero di account coinvolti.

Credenziali riconducibili a funzionari del governo britannico, personale del Foreign Office e soggetti attivi in settori critici sarebbero finite nei circuiti del dark web. Il National Cyber Security Centre conferma l’operazione globale e chiede verifiche immediate sulle password riutilizzate, sulle credenziali già sottratte in precedenti violazioni, sui sistemi esposti su Internet e sui tentativi automatizzati di accesso. Il caso, raccontato dal Telegraph, aggiunge alla vicenda una dimensione politica e di sicurezza nazionale. Il quotidiano riferisce che fra gli account compromessi vi sarebbero indirizzi e password attribuiti a funzionari del Foreign Office impiegati all’estero, personale di enti locali e organizzazioni connesse a servizi essenziali, dal sistema sanitario ai fornitori energetici e farmaceutici. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Hacker russi, credenziali britanniche nel dark web. Cosa sappiamo sul caso FortiBleed

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