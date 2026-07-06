Durante una partita, Haaland ha segnato un gol davanti a Endrick, che non è riuscito a replicare. La stampa inglese ha commentato la vittoria dell’Inghilterra, che ha superato il Messico 3-2 con un uomo in meno. Per il prossimo turno, in quarti contro la Norvegia, si è parlato anche della differenza tra Endrick e Haaland, senza approfondimenti ulteriori.

La stampa inglese ovviamente celebra la vittoria dell’Inghilterra in dieci uomini per 3-2 sul Messico. Quarti di finale contro la Norvegia. E negli articoli su Norvegia-Brasile si sofferma sulla differenza tra Endrick e Haaland. Haaland segna, Endrick no: si apre il dibattito sulla nuova stella brasiliana. Il Times scrive in merito al giovane attaccante brasiliano: Endrick avrebbe dovuto segnare entro un minuto dalla sostituzione di Cunha quando gli è stato dato un passaggio davanti la porta. Ma ha preso la palla troppo vicino a Nyland e ha finito per tirarla lontana dal palo. Haaland gli ha mostrato come si rifinisce con i suoi due gol.... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Haaland ha mostrato a Endrick come si segna, forse Ancelotti avrebbe fatto bene a escluderlo

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Mi sa che abbiamo trovato la prestazione più indimenticabile di questi Mondiali La leadership che Haaland ha mostrato in campo e i due gol segnati sono una roba che ti fa entrare nella leggenda #BrasileNorvegia x.com

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