Haaland è un killer spietato ma sono Bruno Guimaraes ed Endrick a far piangere il Brasile

Da sportmediaset.mediaset.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Brasile è stato eliminato in un match di eliminazione diretta contro una squadra europea. La squadra europea ha vinto grazie a due gol, nonostante abbia toccato pochi palloni. Haaland ha segnato due volte, mentre altri giocatori brasiliani, tra cui Bruno Guimaraes ed Endrick, hanno subito segnature decisive. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra europea, che ha impedito al Brasile di proseguire nel torneo.

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Niente da fare anche stavolta, il Brasile torna a casa dopo uno scontro a eliminazione diretta contro una squadra europea. Passa la Norvegia di Haaland, che tocca pochi palloni e segna due gol. Ma chi fa piangere veramente i brasiliani è la coppia Bruno Guimaraes-Endrick: il primo sbaglia un rigore all’inizio, il secondo si mangia un gol appena entrato. E così nemmeno Ancelotti è riuscito a risollevare il Brasile., HAALAND, Marcatissimo dai difensori brasiliani, partecipa poco alla manovra della squadra e quindi per tutto il primo tempo tocca pochi palloni. Ma è il modo in cui ha affrontato diverse partite di questo Mondiale, salvo poi farsi trovare pronto quando si presenta l'occasione giusta. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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