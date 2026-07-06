Il Brasile è stato eliminato in un match di eliminazione diretta contro una squadra europea. La squadra europea ha vinto grazie a due gol, nonostante abbia toccato pochi palloni. Haaland ha segnato due volte, mentre altri giocatori brasiliani, tra cui Bruno Guimaraes ed Endrick, hanno subito segnature decisive. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra europea, che ha impedito al Brasile di proseguire nel torneo.

Niente da fare anche stavolta, il Brasile torna a casa dopo uno scontro a eliminazione diretta contro una squadra europea. Passa la Norvegia di Haaland, che tocca pochi palloni e segna due gol. Ma chi fa piangere veramente i brasiliani è la coppia Bruno Guimaraes-Endrick: il primo sbaglia un rigore all’inizio, il secondo si mangia un gol appena entrato. E così nemmeno Ancelotti è riuscito a risollevare il Brasile., HAALAND, Marcatissimo dai difensori brasiliani, partecipa poco alla manovra della squadra e quindi per tutto il primo tempo tocca pochi palloni. Ma è il modo in cui ha affrontato diverse partite di questo Mondiale, salvo poi farsi trovare pronto quando si presenta l'occasione giusta. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Haaland è un killer spietato, ma sono Bruno Guimaraes ed Endrick a far piangere il Brasile

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Temi più discussi: Brasile-Norvegia: Haaland è un killer spietato, ma sono Bruno Guimaraes ed Endrick a far piangere i verdeoro; Mondiali 2026: Haaland fa la storia, la Norvegia batte il Brasile e vola ai quarti; Con un gol di Haaland, la Norvegia elimina il Brasile (1-0) e accede ai quarti di finale del Mondiale per affrontare la vincente tra Inghilterra e Messico.

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