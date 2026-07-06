Un uomo ubriaco ha provocato una rissa in spiaggia a Porto Recanati, ieri pomeriggio, rifiutando di smettere di bere e cercando di tuffarsi in mare. La situazione è degenerata, attirando l’attenzione di un bagnino che ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza, che hanno soccorso l’uomo e gestito la scena. Nessun dettaglio su eventuali feriti o denunce.

Porto Recanati, 6 luglio 2026 – Parapiglia in spiaggia, ieri pomeriggio a Porto Recanati, dove un uomo ubriaco ha dato in escandescenze fino all’arrivo di ambulanza e carabinieri. L’allarme è scattato intorno alle 16.45 da uno chalet del lungomare Lepanto. A quanto sembra un romeno, dopo aver fatto qualche brindisi di troppo a pranzo, si era fissato con l’idea di vole fare il bagno e raggiungere gli scogli. L’intervento del bagnino. Vedendolo in quelle condizioni, palesemente ubriaco, il bagnino ha ritenuto opportuno fermarlo per evitare che quel momento di confusione potesse causare conseguenze più serie all’uomo. Ma il romeno, anche a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ha bevuto troppo ma vuole tuffarsi, parapiglia in spiaggia con il bagnino

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