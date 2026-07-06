GWM ORA 5 | la prova del modello a benzina e il lancio in Italia

GWM Ora 5 arriva in Italia con tre motorizzazioni: benzina, ibrida e elettrica. La versione a benzina è stata messa alla prova, offrendo un motore che si rivolge a chi non ha ancora scelto l’elettrificazione. La vettura presenta un buon rapporto tra dotazione e prezzo.

GWM ORA 5 debutta in Italia con il lancio di tutte e tre le motorizzazioni: benzina, full hybrid ed elettrica. Abbiamo provato la versione a benzina, quella che spicca per rapporto dotazione e prezzo con un motore termico che risponde alle esigenze di chi ancora non è pronto all’elettrificazione. I numeri di GWM ORA 5. La versione più tradizionale è quella che apre la gamma a livello di prezzi, ma questo non significa che sia povera in termini di dotazione e accessori: piattaforma, tecnologia, abitacolo. tutte e tre le versioni condividono la stessa cura. Sotto il cofano trova posto un quattro cilindri 1.5 turbo benzina da 160 CV, abbinato a un cambio automatico doppia frizione a sette rapporti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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