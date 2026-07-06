Una trattoria di Trescore celebra la tradizione culinaria locale, offrendo piatti che esaltano i sapori della Vigna Drezza e dei mirtilli, simboli della zona. La struttura si impegna a preservare prodotti e ricette tipiche per mantenere viva l’identità territoriale. L’obiettivo è trasmettere la storia e le caratteristiche del territorio attraverso i piatti e gli ingredienti utilizzati. La proposta si concentra su un’esperienza gastronomica che valorizza i prodotti locali e il patrimonio culinario.

Nel segno della tradizione e della salvaguardia di sapori e prodotti che identificano un territorio e ne raccontano l'idendità. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Gusto a mille: la trattoria colta di Trescore, i profumi della Vigna Drezza e la storia raccontata dai mirtilli

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