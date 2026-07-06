Lunedì 6 luglio 2026, su Sky Cinema e NOW, va in onda il film “Memory: Trappole della mente”, un action thriller diretto da Martin Campbell. Il film vede protagonista Liam Neeson, accompagnato da Monica Bellucci e Guy Pearce. La programmazione include orari e dettagli sui vari canali, con una guida completa ai generi e ai titoli disponibili per la serata.

Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Memory: Trappole della mente è l'action thriller diretto da Martin Campbell con Liam Neeson affiancato da Monica Bellucci e Guy Pearce. Il protagonista è un sicario esperto che decide di ribellarsi ai propri mandanti quando scopre che la sua prossima vittima è una ragazzina. Da quel momento diventa lui. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Memory: Trappole della mente, Lunedi 6 Luglio 2026

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