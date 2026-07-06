Guida alle generazioni | elenco anni e nomi

Una guida alle generazioni identifica i gruppi principali con le rispettive annate. I Baby Boomers sono nati tra il 1946 e il 1964, i Millennials tra il 1981 e il 1996, mentre la Generazione Z copre il periodo dal 1997 al 2012. Queste etichette si trovano spesso sui social media e nei discorsi pubblici per distinguere le diverse fasce di età. La suddivisione aiuta a capire le differenze generazionali, anche se i limiti temporali variano a seconda delle fonti.

Millenials, Gen Z, Baby Boomers. Da un po’ di anni a questa parte, soprattutto sui social, è facile imbattersi in “etichette” di questo genere, volte a indicare generazioni specifiche. Ma che cosa si intende, esattamente, con il termine generazione? A livello demografico, le generazioni rappresentano un gruppo di persone che hanno vissuto nello stesso lasso di tempo e sono state esposte agli eventi che lo hanno costellato: dalle guerre alle crisi economiche, dai cambiamenti politici a quelli culturali, dalle epidemie alle grandi innovazioni tecnologiche. In questo senso, dunque, gli individui della medesima generazione condividono parzialmente sia il modo di vivere il presente, sia le prospettive future, perché sottoposti a esperienze pressoché simili, fonte di una sorta di “memoria collettiva generazionale”. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

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