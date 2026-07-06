Gualtieri e l’umiliante 43° posto in classifica Rampelli | Nonostante gli aiuti del governo non ha migliorato la città

Da secoloditalia.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Governance Poll del Sole 24 Ore colloca Roma al 43° posto nella classifica dei sindaci. Nonostante gli aiuti del governo, la posizione non è migliorata rispetto alle precedenti rilevazioni. Rampelli ha commentato che gli aiuti non hanno portato a miglioramenti significativi nella gestione della città. La classifica si basa su vari indicatori di amministrazione e percezione pubblica.

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C’è un dato che salta agli occhi scorrendo la classifica Governance Poll realizzata per il Sole 24 Ore. Ed è il dato dei sindaci riguardante Roberto Gualtieri, primo cittadino di Roma. A meno di un anno da un turno amministrativo che coinvolgerà molte grandi città, tra cui, appunto, la Capitale, la classifica diventa un indicatore strategico per partiti e coalizioni impegnati nella definizione delle candidature. Stupisce che tra i sindaci al termine del primo mandato molte agenzie e siti di notizie rilancino una “ripresa significativa”, di Gualtieri  rispetto al 2025: 54%, con un aumento di otto punti. In realtà, calcolando la sua posizione al 43° posto si tratta di una performance miserrima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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