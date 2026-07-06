Il Governance Poll del Sole 24 Ore colloca Roma al 43° posto nella classifica dei sindaci. Nonostante gli aiuti del governo, la posizione non è migliorata rispetto alle precedenti rilevazioni. Rampelli ha commentato che gli aiuti non hanno portato a miglioramenti significativi nella gestione della città. La classifica si basa su vari indicatori di amministrazione e percezione pubblica.

C’è un dato che salta agli occhi scorrendo la classifica Governance Poll realizzata per il Sole 24 Ore. Ed è il dato dei sindaci riguardante Roberto Gualtieri, primo cittadino di Roma. A meno di un anno da un turno amministrativo che coinvolgerà molte grandi città, tra cui, appunto, la Capitale, la classifica diventa un indicatore strategico per partiti e coalizioni impegnati nella definizione delle candidature. Stupisce che tra i sindaci al termine del primo mandato molte agenzie e siti di notizie rilancino una “ripresa significativa”, di Gualtieri rispetto al 2025: 54%, con un aumento di otto punti. In realtà, calcolando la sua posizione al 43° posto si tratta di una performance miserrima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gualtieri e l’umiliante 43° posto in classifica. Rampelli: “Nonostante gli aiuti del governo non ha migliorato la città”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ielo: ‘Sconfitta umiliante, la città ha perso fiducia in 12 anniIl candidato sindaco ha definito la sconfitta come umiliante, affermando che in dodici anni la fiducia nella città si è persa.

Furlani vola subito lontanissimo: 8.43, personale migliorato di 4 centimetriNel suo primo appuntamento stagionale all'aperto, il campione del mondo di salto in lungo ha superato i 8,43 metri, migliorando il suo personale di 4...