Un guasto all’impianto idrico ha lasciato senz’acqua l’ospedale di Grosseto. L’Ufficio tecnico ha avviato immediatamente le operazioni di riparazione. La Asl Toscana Sud Est ha comunicato che sono in corso le attività per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Nessuna altra informazione su eventuali disagi o conseguenze.

L’Ufficio tecnico si è prontamente attivato intervenendo per riparare il guasto nel più brevetempo possibile. Lo rende noto la Asl Toscana Sud Est. Per consentire l’esecuzione dell’intervento è stato necessario interrompere temporaneamente la fornitura di acqua fredda sia nell’area direttamente interessata, sia nell’intero padiglione B (palazzina “Roscini”), situato tra la parte vecchia e quella nuovadell’ospedale, dove hanno sede i poliambulatori oculistico, pediatrico e dermatologico, il day hospital dialisi, il day hospital oncologico e il polo endoscopico. Alcune attività del polo endoscopico potrebberosubire variazioni. Per le altre attività non sono previste particolari criticità e potranno svolgersi regolarmente, pur con il disagio dovuto alla temporanea assenza di acqua fredda. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Grosseto: ospedale senz’acqua, guasto all’impianto idrico

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